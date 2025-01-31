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В Москве определили концепцию реконструкции цирка на Вернадского

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Определен победитель конкурса по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха", - написал он в Telegram.

По его словам, цирковой комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Их соединят переходом.

Общая площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров, вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест, продолжил мэр. Эти параметры были указаны в техзадании конкурса.

"Важно также, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку", - отметил он.

Конкурс концепций реконструкции цирка был объявлен в сентябре 2024 года. В нем участвовали восемь архитектурных бюро. Это проектное бюро АПЕКС, МАРКС ИНЖИНИРИНГ, Архитектурное бюро АСАДОВА, ЮНК архитекторы, Градостроительный институт "Мирпроект", арт-группа "Камень", СПИЧ, АБ Структура.

В соответствии с техзаданием, площадь циркового комплекса должна составить 80 тысяч кв.м, в том числе 20 тысяч кв.м - подземная часть. У цирка должна быть предусмотрена автостоянка на более чем 200 машино-мест. Проект подразумевает также общественную зону на 22,5 тысячи кв.м, зону общепита на 1,3 тысячи кв.м, зону для животных на 5 тысяч кв.м, зону технического обслуживания шоу на 30 тысяч кв.м, включая сцену, помещения для артистов и мастерские.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского был передан из федеральной собственности в собственность Москвы в 2017 году. В конце 2015 года директор цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный после проведения работ на объекте заявлял, что для завершения реконструкции объекта необходимо около 10 млрд рублей. На эту сумму планировалось привести цирк и прилегающую к нему территорию в порядок.

Сергей Собянин Москва Большой Московский цирк проспект Вернадского
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