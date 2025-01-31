Что произошло за день: пятница, 31 января

Новые иноагенты, продление запрета на экспорт бензина, арест директора РАЭК, оценка численности населения РФ, концепция реконструкции цирка на проспекте Вернадского в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ утром в пятницу сообщил о трех россиянах, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. На борту находились Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская - они работали в США в качестве тренеров. Также стало известно о гибели бывшего российского фигуриста Александра Кирсанова.

- Численность населения России к началу 2025 года снизилась на 0,08%, до 146,028 млн человек.

- Минюст РФ пополнил реестр иноагентов, в него внесены, в частности, педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский.

- Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 28 февраля, постановление не распространяется на производителей.

- Арестован директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, его обвиняют в попытке незаконного оборота наркотиков.

- В МВД России заявили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано" по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.

- В Думу внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для иноагентов. В том числе, предусмотрен запрет на участие в образовательной и просветительской деятельности.

- Компания Владислава Бакальчука ООО "ВБ Девелопмент" подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз".

- В "Пулково" начали оформлять карты "Мир" для иностранцев, услуги предлагают Т-Банк и "Глобус".

- Определена концепция реконструкции цирка на проспекте Вернадского в Москве. Общая площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров, вместимость зрительного зала увеличится до 5000 мест.