В конкурсе проектов реконструкции Большого Московского цирка участвуют восемь архбюро

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В конкурсе проектов реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского примут участие восемь архитектурных бюро, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Это проектное бюро АПЕКС, МАРКС ИНЖИНИРИНГ, Архитектурное бюро АСАДОВА, ЮНК архитекторы, Градостроительный институт "Мирпроект", арт-группа "Камень", СПИЧ, АБ Структура.

В соответствии с техзаданием, площадь нового здания на 5 тысяч зрителей должна составить около 80 тысяч кв.м.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского был передан из федеральной собственности в собственность Москвы в 2017 году. В конце 2015 года директор цирка Эдгард Запашный после проведения ряда работ на объекте заявлял, что для завершения реконструкции объекта необходимо около 10 млрд рублей. На эту сумму планировалось привести цирк и прилегающую к нему территорию в порядок.