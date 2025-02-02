Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоэтажке в Москве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в многоэтажке на юго-востоке Москве, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"На Волжском бульваре, в многоэтажке, загорелась квартира на 10 этаже. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что при тушении пожара на 5 кв. м были задействованы 25 специалистов и семь единиц техники. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.