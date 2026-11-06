Поиск

В Солнечногорском округе сбитый самосвалом мост заблокировал Ленинградское шоссе

Погиб водитель самосвала

В Солнечногорском округе сбитый самосвалом мост заблокировал Ленинградское шоссе
Фото: Официальная страница ГУ МВД России по Московской области во "ВКонтакте"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Солнечногорском округе на 57-м километре Ленинградском шоссе обрушился надземный пешеходный переход, это произошло из-за поднятого кузова самосвала, движение по шоссе в обе стороны остановлено, сообщил Минтранс Подмосковья.

Водитель самосвала погиб, сообщило управление МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 18:30 на 57 км трассы М-10 "Россия" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, во время движения у грузовика открылся кузов, задев им платформу пешеходного моста, после чего его конструкция обрушилась. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте", - говорится в сообщении.

Авария затронула и автобусы №№437, 312, 22 и 45, их маршруты изменены.

В пресс-службе администрации округа сообщали, что транспорт, двигавшийся из Москвы, перенаправляют в обратном направлении через ЦКАД, из области - на Обухово, М-11 и Пятницкое шоссе. Также задействован платный участок трассы. Сейчас на месте ведутся работы по разбору разделительной полосы с обеих сторон. Движение восстановят после завершения всех необходимых работ.

Минтранс Солнечногорск ЦКАД М-11 Солнечногорский округ Ленинградское шоссе Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Солнечногорском округе сбитый самосвалом мост заблокировал Ленинградское шоссе

 В Солнечногорском округе сбитый самосвалом мост заблокировал Ленинградское шоссе

Потепление придет в Москву в воскресенье

 Потепление придет в Москву в воскресенье

В Москве повысили температуру в системе отопления

Суд в Москве заочно приговорил дочь Немцова к четырем годам колонии

Движение восстановлено на МКАДе в районе Северного Бутово

Ряд дорог в центре Москвы перекрыт

Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве из-за непогоды

 Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве из-за непогоды

С вечера понедельника на Московский регион летело около 500 БПЛА

Около 70 беспилотников сбили на подлете к Москве с начала вторника

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 40
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4082 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12810 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов