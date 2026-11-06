В Солнечногорском округе сбитый самосвалом мост заблокировал Ленинградское шоссе

Погиб водитель самосвала

Фото: Официальная страница ГУ МВД России по Московской области во "ВКонтакте"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Солнечногорском округе на 57-м километре Ленинградском шоссе обрушился надземный пешеходный переход, это произошло из-за поднятого кузова самосвала, движение по шоссе в обе стороны остановлено, сообщил Минтранс Подмосковья.

Водитель самосвала погиб, сообщило управление МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 18:30 на 57 км трассы М-10 "Россия" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, во время движения у грузовика открылся кузов, задев им платформу пешеходного моста, после чего его конструкция обрушилась. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте", - говорится в сообщении.

Авария затронула и автобусы №№437, 312, 22 и 45, их маршруты изменены.

В пресс-службе администрации округа сообщали, что транспорт, двигавшийся из Москвы, перенаправляют в обратном направлении через ЦКАД, из области - на Обухово, М-11 и Пятницкое шоссе. Также задействован платный участок трассы. Сейчас на месте ведутся работы по разбору разделительной полосы с обеих сторон. Движение восстановят после завершения всех необходимых работ.