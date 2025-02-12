Поиск

В Московском зоопарке в 2024 году появились 63 вида новых обитателей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке в прошлом году появились 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран – 63 вида и редкие краснокнижные животные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Среди них три малайских медвежонка, пятнистые гиены, черный гриф из зоопарка Алма-Аты, которого привезли в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, на подмосковной территории зоопарка с августа прошлого года живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. О них заботятся сотрудники и волонтеры.

"Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции – в ней свыше 1,2 тыс. видов. Среди них редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны", - отметил Собянин.

Москва Московский зоопарк Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов

В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов

В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Число пострадавших при пожаре в здании Электрозавода в Москве выросло до десяти

Около 70 человек могут быть заблокированы в горящем здании на востоке Москвы

Три человека госпитализированы в результате пожара на Электрозаводской улице в Москве

Пожарные спасли из загоревшегося здания на востоке Москвы уже 80 человек

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2169 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5841 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });