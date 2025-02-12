В Московском зоопарке в 2024 году появились 63 вида новых обитателей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке в прошлом году появились 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран – 63 вида и редкие краснокнижные животные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Среди них три малайских медвежонка, пятнистые гиены, черный гриф из зоопарка Алма-Аты, которого привезли в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, на подмосковной территории зоопарка с августа прошлого года живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. О них заботятся сотрудники и волонтеры.

"Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции – в ней свыше 1,2 тыс. видов. Среди них редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны", - отметил Собянин.