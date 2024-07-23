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Жираф Самсон скончался в Московском зоопарке, не дожив до 31-летия

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке сообщили о смерти легендарного жирафа Самсона, который прожил более 30 лет.

"Ушел из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное — Самсон Гамлетович Ленинградов. Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России", - сообщили в телеграм-канале зоосада.

В пресс-службе отметили, что Самсон прожил 30 лет, что "немало для жирафа, это как 100 лет для человека". В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, в условиях зоопарков — около 25.

"Свой последний год Самсон прожил активно, но 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го Дня рождения, он умер", - добавили в сообщении.

Самсон был привезен в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга.

"Наш любимый жираф прожил долгую жизнь и никогда не оставался без внимания: зоологи и киперы всегда были рядом — ухаживали и развлекали, да и посетители первым делом шли поздороваться с Самсоном. И ему нравилась популярность — он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками", - отметили в сообщении зоосада.

Московский зоопарк Москва
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