Более 1,5 тысячи детенышей родились в Московском зоопарке в 2024 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о появлении более 1,5 тысячи детенышей в Московском зоопарке в ушедшем году.

"Московский зоопарк - уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше 10 тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством. Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей", - написал он в своем личном блоге в четверг.

По его словам, летом "у самой фотогеничной пары капибар Кузьмы и Малой родились двое капибарят".

"Пара японских журавлей живет в зоопарке более 30 лет - солидный возраст для этих птиц. И тем не менее этой весной они порадовали зоологов, высидев здорового птенца. Дружная стая кустарниковых собак пополнилась еще одним неугомонным малышом. Для пары - самца Вицли-Пуцли и самки Фреи - он стал 29 щенком. На "Турьей горке" семеро козлят родились в стаде дагестанских туров. А двое ягнят появились у голубых баранов", - отметил мэр.

Он сообщил, что пара бурых гиен поселилась в зоопарке прошлым летом 2023 года, а уже в этом году у них появился щенок. "Это первые бурые гиены в 160-летней истории Московского зоопарка", - подчеркнул Собянин.

Кроме того, сказал мэр, в павильоне "Приматы" родился детеныш миниатюрной беличьей обезьянки саймири, пополнение произошло и в семье кошачьих лемуров.

"В филиале Московского зоопарка в Вологодской области - Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге появился на свет птенец полярной совы. Летом зоологи радовались пополнению у леопардовых полозов. Этот случай стал одним из первых успешных разведений леопардового полоза из Крымской популяции в условиях зоопарка", - пояснил Собянин.

"А осенью в террариуме Московского зоопарка появились на свет шесть змеек аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесенная в Международную Красную книгу", - заметил мэр.

Новые обитатели Московского зоопарка

Он сообщил, что еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди "новеньких" - три малайских медвежонка.

"Имена для них уже выбрали на платформе электронного голосования "Активный гражданин". Самку, которая прибыла в конце августа, назвали Маша. Еще одна самочка и самец, которых назвали Звездочка и Лучик, приехали в Московский зоопарк в конце декабря", - уточнил Собянин.

Он рассказал также о двух молодых зубрах - Майе и Базальте, которые приехали из Белоруссии. А также о том, что к самцу гигантского муравьеда Диего летом приехала "подружка" Белла.

"И впервые за десять лет в Московский зоопарк приехал гигантский осьминог. У головоногого новосела три сердца и аж девять мозгов - он отлично помнит сотрудников, которые за ним ухаживают. Увидеть его можно в павильоне "Экзотариум" на Новой территории", - написал Собянин.

Мэр напомнил, что с прошлого года понаблюдать за животными можно и из дома - Московский зоопарк запустил видеотрансляции из вольеров десяти видов животных, среди которых символ зоопарка манул Тимофей, большие панды Жуи, Катюша и Диндин, карликовый бегемот, капибары, сурикаты, слоны, гориллы, орангутаны, медоеды и рыси.