Более 9 тыс. москвичей отправили заявки на участие в Международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Заявки на участие в Международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы подали более 9 тыс. москвичей, добровольцы будут помогать ветеранам, встречать гостей столицы, а также присоединятся к праздничным акциям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы: свыше девяти тысяч москвичей отправили заявки на участие. Добровольцы будут помогать ветеранам, встречать гостей столицы, а также присоединятся к праздничным акциям, таким как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что москвичи много лет участвуют в патриотическом волонтерстве. "В такой значимый для нашей страны год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги. Стать участником Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может каждый желающий. Для этого нужно подать заявку и пройти обучение", - отметил Собянин.