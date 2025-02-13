Пассажир метро, спустившийся на рельсы на станции "Выхино", получил шесть суток ареста

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве суд назначил шесть суток ареста 41-летнему пассажиру метро за самовольный выход на рельсы на станции метро "Выхино", сообщила прокуратура Москвы.

Суд счел, что он умышленно не исполнял требования транспортной безопасности (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП).

На видеозаписи в телеграм-канале прокуратуры видно, что мужчина сел на платформу, соскочил на рельсы, перешел через пути и поднялся на платформу напротив.

Дату нарушения в прокуратуре не назвали.