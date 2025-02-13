Поиск

Пассажир метро, спустившийся на рельсы на станции "Выхино", получил шесть суток ареста

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве суд назначил шесть суток ареста 41-летнему пассажиру метро за самовольный выход на рельсы на станции метро "Выхино", сообщила прокуратура Москвы.

Суд счел, что он умышленно не исполнял требования транспортной безопасности (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП).

На видеозаписи в телеграм-канале прокуратуры видно, что мужчина сел на платформу, соскочил на рельсы, перешел через пути и поднялся на платформу напротив.

Дату нарушения в прокуратуре не назвали.

прокуратура Москвы Выхино Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Высота снежного покрова к концу недели в Москве вырастет до 4 см

Высота снежного покрова к концу недели в Москве вырастет до 4 см

Собянин предложил москвичам решить, нужно ли строить новый Большой цирк

Зима с морозами до минус 15 градусов вернется в Москву в субботу

Зима с морозами до минус 15 градусов вернется в Москву в субботу

В Московском зоопарке в 2024 году появились 63 вида новых обитателей

В Московском зоопарке в 2024 году появились 63 вида новых обитателей

В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов

В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов

В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });