В Москве снегопад продлится до утра среды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозу, в Москве снег будет идти до утра среды, городской Департамент транспорта посоветовал автомобилистам утром пересесть на общественный транспорт.

Если поездок на автомобиле не избежать, в департаменте советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, заверили в комплексе городского хозяйства. В соответствии с погодными условиями будут проводиться необходимые регламентные работы.