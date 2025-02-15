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Руководитель Гидрометцентра пообещал москвичам похолодание

Руководитель Гидрометцентра пообещал москвичам похолодание
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Похолодание задержится в Москве до конца следующей недели, температура ночью в столичном регионе будет опускаться до минус 18 градусов, в течение недели температура будет ниже нормы на 4 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры в Москве вполне серьезное. И, по расчетам, оно сохранится до конца следующей недели. Начиная с субботы, воздушные массы будут перемещаться не с запада и с северо-запада, а с севера и с севера-запада, но с более выраженной северной составляющей", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в течение недели температура будет ниже нормы: в субботу на 2,5-3 градуса ниже нормы, в воскресенье, понедельник и вторник - на 4-5 градусов ниже нормы, со среды и до конца следующей недели - на 4 градуса ниже нормы.

"Это вполне нормальная зима - температура на 4 градуса ниже нормы. В феврале москвичи ощутят, что попрощались с зимой они рано", - отметил Вильфанд.

Согласно прогнозу, днем в субботу максимальная температура будет минус 6 - минус 8, и, как отметил Вильфанд, "это уже вполне такой заметный мороз". В отдельных районах Московской области температура днем не будет подниматься выше минус 10 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 16 февраля, ночные температуры продолжат понижаться, поэтому в Москве будет минус 11 - минус 13 градусов, по области до минус 16 градусов. Днем в Москве от минус 7 до минус 12. Кроме того, в воскресенье прогнозируется ветер с порывами от 6 до 11 м/с.

"В понедельник ночью еще заметнее понизится температура, она уже в столице будет минус 13 - минус 15 ночью, по области до минус 18 градусов. Местами небольшой снежок. Дневные температуры от минус 6 до минус 11 градусов", - сообщил Вильфанд.

Во вторник, 18 февраля, ночью прогнозируется минус 11 - минус 16, днем - минус 5 - минус 10. Начиная со вторника начнется повышение атмосферного давления, в четверг и пятницу оно будет выше норма на 15-20 мм ртутного столба. Это приведет к тому, что уже со среды осадки прекратятся.

"Температура в ночь на среду минус 10 - минус 15, днем минус 4 - минус 9, и дальше, до конца недели, ночные температуры от минус 7 до минус 12 градусов, дневные минус 4 - минус 9", - уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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