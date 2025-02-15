Работа системы отопления в Москве скорректирована из-за похолодания

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 13-15 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103-105 градусов", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды; быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что похолодание задержится в Москве до конца следующей недели, температура ночью в столичном регионе будет опускаться до минус 18 градусов, в течение недели температура будет ниже нормы на 4 градуса.