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В Москве впервые прошла олимпиада по арабскому языку среди учеников 7-10 классов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Олимпиада по арабскому языку среди учеников седьмых-десятых классов впервые прошла в столице, интерес московских школьников к этому языку вырос более чем в три раза за последние три года, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы в пятницу.

"Уже в следующем учебном году этот язык включат в программу Московской олимпиады школьников, а на базе Центра педагогического мастерства откроют бесплатные подготовительные курсы для сборной", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в ходе олимпиады дипломы победителей завоевали трое москвичей, еще трое - получили статус призеров.

Олимпиада состояла из двух этапов - дистанционного и очного. Работы школьников оценивали представители из Марокко и Палестины, синхронные переводчики, а также преподаватели школ и вузов, сообщили в департаменте.

Столичным школьникам доступны кружки, в которых можно заниматься более чем 20 иностранными языками - от английского, китайского и немецкого до хинди, иврита и суахили.

Марокко Палестина Москва
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