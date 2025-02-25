В Москве уберут 55 тыс. дорожных знаков из-за новых поправок в ГОСТ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 55 тыс. дорожных знаков планируют демонтировать в Москве в связи с утвержденными поправками в ГОСТ в целях повышения безопасности движения и снижения визуального шума. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Прямо сейчас совершенствуем дорожную инфраструктуру столицы, внедряем новые стандарты и сокращаем визуальный шум на дорогах. Такие изменения не только повысят безопасность, но и сделают движение более комфортным для водителей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В ЦОДД отметили, что новые утвержденные поправки в ГОСТ позволят сократить более 55 тыс. дорожных знаков в Москве.

"Работа велась в течение трех последних лет. За это время было проанализировано более 1,4 тыс. предложений и замечаний к текущим версиям стандартов, поступившим от различных научных и эксплуатационных организаций, а также предложения от участников дорожного движения. Многие изменения были предложены ЦОДД", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что слишком большое количество дорожных знаков, рекламных щитов и указателей может вызывать у водителей чувство перегруженности, что негативно сказывается на их внимании и восприятии дорожной обстановки.

По данным ЦОДД, ключевыми изменениями, которые вошли в новую редакцию ГОСТ, стали совмещение символов парковки (это сократит количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза) и совмещение знаков скорости и искусственных неровностей (это поможет сократить число знаков в местах "лежачих полицейских" в два раза).

Кроме того, исключена необходимость установки знаков "Стоп-линия" в ряде случаев перед регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами, теперь возможно установить вертикальный знак "Стоп-линия" для улучшения видимости светофоров и комфорта передвижения пешеходов там, где это необходимо, а также возможно не применять желтые рамки для большинства знаков.

В утвержденных поправках ГОСТ закреплена возможность применения знака "Направления движения по полосам" для четырех и более полос. Знаки будут устанавливаться на г-образных опорах вместо тросовых растяжек. Помимо этого, допускается не устанавливать предварительные знаки "Направление движения по полосам" на улицах со скоростью до 60 км/ч.

Ранее во вторник Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ по организации дорожного движения. Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.