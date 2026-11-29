С 17:00 субботы в сторону Московского региона летело 542 БПЛА

На подлете к столице сбито 105 беспилотников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - С вечера субботы в сторону Московского региона летело 542 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"В период с 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах", - написал Собянин в своем канале в Max.

На подлете к Москве сбито 105 беспилотников, добавил московский мэр.

Ранее сообщалось о ликвидации 36 дронов, пытавшихся атаковать столицу.