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В Москве участок оранжевой ветки метро закроют уже в ближайшие выходные на два дня

Участок между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками" в марте будут закрывать трижды

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В московском метро уже в ближайшие выходные - 1 и 2 марта - будет закрыт участок Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек в связи со строительством пересадки на Троицкую линию на станции "Академическая", напомнил департамент транспорта.

Закрывать этот участок планируют по выходным с 1 по 23 марта, кроме праздничных выходных 8-9 марта.

Для пассажиров в эти дни будут курсировать бесплатные автобусы вдоль закрытых станций.

Кроме того, изменится схема движения транспорта на этот период, чтобы проезд автобуса был без задержек.

В частности, на улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами - Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди - будут введены по 300 м выделенных полос, ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно будет только городскому транспорту.

Помимо этого, временно будет закрыта парковка на пяти участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и других, закроются несколько съездов в районе выделенных полос. При этом сохранится движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

На время закрытия участка Калужско-Рижской линии будут запущены около 60 компенсационных автобусов большого класса. Они будут ходить с 5:20 утра до 1:50 ночи с интервалом от 1 минуты с остановками: "Новые Черемушки", "Профсоюзная", "Академическая", "Ленинский проспект", "Шаболовская", "Октябрьская".

Помимо бесплатных автобусов, возможно также проехать на трамваях 12,26 и 39, по Большой кольцевой линии (через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро), Московскому центральному кольцу (МЦК), а также по Сокольнической линии, Серпуховско-Тимирязевской линии с пересадкой через "Бутовскую".

11 февраля Департамент транспорта сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии.

22 февраля в дептрансе уточнили, что участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии будет закрыт с 1 по 2 марта, с 15 по 16 марта, с 22 по 23 марта в связи со строительством перехода.

Новые Черемушки Дептранс Москва Академическая Московский метрополитен
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