В Москве закрыли участок оранжевой линии метро на выходные

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метро будет закрыт 1 и 2 марта в связи со строительством пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Закрывать этот участок планируют по выходным с 1 по 23 марта, кроме праздничных выходных 8-9 марта.

Для пассажиров в эти дни будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы вдоль закрытых станций.

Альтернативный маршрут

В дептрансе предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами в связи с закрытием участка: бесплатными компенсационными автобусами и регулярными маршрутами наземного транспорта.

Около 60 компенсационных автобусов большого класса будут ходить с 05:20 утра до 01:50 ночи с интервалом от 1 минуты с остановками: "Новые Черемушки", "Профсоюзная", "Академическая", "Ленинский проспект", "Шаболовская", "Октябрьская".

Помимо бесплатных автобусов, возможно проехать на трамваях 12,26 и 39, по Большой кольцевой линии (через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро), Московскому центральному кольцу (МЦК), а также по Сокольнической линии, Серпуховско-Тимирязевской линии с пересадкой через "Бутовскую".

Кроме того, для пассажиров будет предоставлен бесплатный повторный вход в метро на станциях: "Октябрьская" (Кольцевая линия), "Октябрьская" и "Новые Черемушки" (Калужско-Рижская линия) и "Площадь Гагарина" (МЦК).

Изменение схемы движения транспорта

Схема движения транспорта в центральной и юго-западной частях Москвы также изменится на этот период, чтобы проезд бесплатных автобусов был без задержек.

В частности, на улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами - Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди - будут введены по 300 м выделенных полос, ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно будет только городскому транспорту.

Помимо этого, временно будет закрыта парковка на пяти участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и других, закроются несколько съездов в районе выделенных полос. При этом сохранится движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

Помощь пассажирам

Во время ограничений на участке будут дежурить сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров, они подскажут, как добраться до нужной станции, сообщили в дептрансе.

Там отметили, что пассажиров бесплатно будут угощать горячим чаем, шоколадом и печеньем. Чайные домики установят на станциях "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

"Мы будем делать все возможное, чтобы ваши поездки были комфортными. Для удобства пассажиров будут организованы бесплатные автобусы, дорожный патруль Центра организации дорожного движения будет следить за ситуацией и информировать водителей о путях объезда", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

11 февраля дептранс сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути.