Поиск

Участок юга оранжевой ветки московского метро будет закрыт по выходным в марте

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метро будет закрыт по выходным в марте в связи со строительством перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Он будет закрыт с 1 по 2 марта, с 15 по 16 марта, с 22 по 23 марта.

В дептрансе предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами в связи с закрытием участка: бесплатными компенсационными автобусами и регулярными маршрутами наземного транспорта. Возможно также проехать по Большой кольцевой линии, Московскому центральному кольцу, а также по Серпуховско-Тимирязевской линии.

Кроме того, для пассажиров будет предоставлен бесплатный повторный вход в метро на станциях: "Октябрьская" (Кольцевая линия), "Октябрьская" и "Новые Черемушки" (Калужско-Рижская линия) и "Площадь Гагарина" (МЦК).

Ранее 11 февраля дептранс сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути, отметили в департаменте.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Оттепель начнется в Москве с понедельника

Оттепель начнется в Москве с понедельника

На АЗС Москвы бензин и дизельное топливо за неделю заметно подорожали

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5892 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });