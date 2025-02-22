Участок юга оранжевой ветки московского метро будет закрыт по выходным в марте

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метро будет закрыт по выходным в марте в связи со строительством перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Он будет закрыт с 1 по 2 марта, с 15 по 16 марта, с 22 по 23 марта.

В дептрансе предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами в связи с закрытием участка: бесплатными компенсационными автобусами и регулярными маршрутами наземного транспорта. Возможно также проехать по Большой кольцевой линии, Московскому центральному кольцу, а также по Серпуховско-Тимирязевской линии.

Кроме того, для пассажиров будет предоставлен бесплатный повторный вход в метро на станциях: "Октябрьская" (Кольцевая линия), "Октябрьская" и "Новые Черемушки" (Калужско-Рижская линия) и "Площадь Гагарина" (МЦК).

Ранее 11 февраля дептранс сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути, отметили в департаменте.