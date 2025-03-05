В столичном регионе со среды по пятницу будет сильный ветер

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе со среды по пятницу прогнозируется сильный ветер, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Согласно экстренному сообщению метеорологов, сегодня, 6 и 7 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сообщил через пресс-службу заммэра города Петр Бирюков.

Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковаться поблизости.