Дептранс Москвы предупредил о дожде и сильном ветре в четверг

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе в четверг, по прогнозу синоптиков, ожидается дождь и сильный ветер, предупредил Департамент транспорта Москвы.

Водителей призвали не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, быть внимательными за рулем и избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Согласно инфографике, представленной в сообщении, вечером прогнозируются пробки в 5-6 баллов.