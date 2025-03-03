Москвичи не почувствуют теплой погоды на этой неделе из-за влажности

В этом году сотрудникам Гидрометцентра не придется использовать шкалу Фаренгейта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе в течение рабочей недели ожидается положительная температура до плюс 5 градусов, но из-за высокой влажности до 100% и ветра от 7 до 12 м/с ощущения тепла не будет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура днем с понедельника по четверг от плюс 1 до плюс 5 градусов тепла, но ощущения большого тепла не будет. Потому что, в отличие от предшествующей недели, будет усиливаться ветер, он будет от 7 до 12 м/с, и плюс влажность, она будет от 75% до 100%. Поэтому, при влажном воздухе и порывистом ветре ощущения тепла не будут", - сказал Вильфанд.

В последний рабочий день недели в Москве повысится атмосферное давление и приблизится к норме, поэтому будет облачность с прояснениями и преимущественно без осадков, появится солнце, добавил ученый.

"В субботу просто подарок, конечно, мы, возможно, будем уточнять прогноз, но пока - облачно, но с частыми прояснениями, давление выше нормы на 8-10 мм ртутного столба. За счет этого ночные температуры понизятся, и будут от 0 до минус 5 градусов. А днем, особенно после полудня, в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов прогнозируется, по области до плюс 8 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, такая температура будет примерно на пять градусов выше нормы. Аналогичная погода прогнозируется в воскресенье - "погода будет еще лучше: такая же температура, но солнца будет больше".

"В этом году не придется использовать шкалу Фаренгейта. Если погода на 8 марта прогнозируется холодная, научные сотрудники Гидрометцентра, будучи джентльменами, приняли решение выдавать прогноз только с положительной температурой, поэтому мы обычно переходим на график Фаренгейта", - добавил Вильфанд.

По прогнозу, с понедельника по четверг в регионе выпадет около 10 мм осадков в виде дождя и снега, это примерно 25-30% от месячной нормы марта.