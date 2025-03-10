В Москве в доме художников Коровиных открыли гостиницу

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве по программе "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировали дом художников Сергея и Константина Коровиных в Товарищеском переулке, там открылась четырехзвездочная гостиница, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Гостиница открылась в доме художников Коровиных, который является выявленным объектом культурного наследия. Здание XIX века площадью 255,7 кв. м было арендовано по программе "1 рубль за квадратный метр в год" в июле 2023-го. Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду, поэтому объект перевели на льготную ставку аренды", - заявил через пресс-службу заммэра города Владимир Ефимов.

Гостинице присвоили категорию "четыре звезды".

В доме в Товарищеском переулке на Таганке Сергей и Константин Коровин родились и жили в 1850-1870-е годы.

По программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы могут принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем отель. При этом номерной фонд должен занимать не менее 75% его общей площади. Также гостинице необходимо пройти классификацию и получить категорию "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд". После этого инвестор может претендовать на дальнейший переход на льготную ставку аренды.