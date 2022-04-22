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В Москве завершается реставрация Алексеевской водокачки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве завершается начавшаяся в 2018 году реставрация Алексеевской насосной станции постройки конца XIX века, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Реставраторы привели в порядок фасады здания и интерьеры.

"Особое внимание было уделено изящному кирпичному декору. Во время работ внутри здания был обнаружен дымоход из огнеупорного кирпича. По рекомендациям экспертов его раскрыли и расчистили", - рассказал через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Осталось покрасить фасад здания, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. В планах также благоустройство территории.

Насосная станция за Крестовской заставой по адресу Новоалексеевская улица, дом 16, строение 10 - часть Мытищинского водопровода, который начали строить в 1779 году по указу Екатерины II, затем постоянно достраивали и реконструировали. Некоторые исторические объекты Мытищинского водопровода модернизированы и функционируют до сих пор.

Станцию построил архитектор Максим Геппенер в 1890 году. Здание стало одним из образцов промышленной архитектуры конца XIX - начала ХХ века. Водокачка доставляла чистую воду из Мытищ в Крестовские водонапорные башни, которые располагались на месте современного Крестовского путепровода. Оттуда вода самотеком поступала в городской водопровод. Станция проработала до конца 30-х годов прошлого века. Затем на базе Алексеевской насосной станции начал работать завод "Водоприбор". В 2012 году основные мощности завода были перенесены в Калужскую область.

Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Мытищинский водопровод Алексеевская водокачка Максим Геппенер
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