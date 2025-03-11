На Московском НПЗ сообщили о штатной работе
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский НПЗ", принадлежащий "*Газпром* *нефти*", работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе завода.
Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на подлете к столице сбиты 74 боевых БПЛА.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского округа, Подольска, Электростали и Котельников.
Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами атаки беспилотников в Подмосковье. Шесть пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больницах, среди них двое детей.
Московский НПЗ - основной поставщик топлива для столичного региона, обеспечивающий 40% местного рынка. Текущий объем переработки - порядка 11 млн тонн, установленная мощность - 12,78 млн т *нефти* в год.