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На Московском НПЗ сообщили о штатной работе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский НПЗ", принадлежащий "*Газпром* *нефти*", работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе завода.

Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на подлете к столице сбиты 74 боевых БПЛА.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского округа, Подольска, Электростали и Котельников.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами атаки беспилотников в Подмосковье. Шесть пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больницах, среди них двое детей.

Московский НПЗ - основной поставщик топлива для столичного региона, обеспечивающий 40% местного рынка. Текущий объем переработки - порядка 11 млн тонн, установленная мощность - 12,78 млн т *нефти* в год.

Московский НПЗ Москва
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