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Минздрав сообщил о 18 пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

Двое из них погибли, еще ранены трое детей

Минздрав сообщил о 18 пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Московской области в результате атаки беспилотников пострадали 18 человек человек, в том числе трое детей; одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли. На стационарном лечении находятся 6 человек, в том числе 1 ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один - в тяжелом состоянии", - сказал он.

Остальные пострадавшие, в том числе ребенок - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

12 человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение, сообщил помощник министра.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в селе Ям в Домодедове погиб 38-летний охранник "Мираторга".

"К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь - четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким", - сообщил позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным губернатора, за жизнь двоих пострадавших в Домодедове борются врачи.

"Это 43-летняя женщина - у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди. В операционной также 44-летний мужчина. У него ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками. Мы все надеемся на благоприятный исход", - написал Воробьев.

Алексей Кузнецов Минздрав Андрей Воробьев Подмосковье Мираторг Домодедово
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