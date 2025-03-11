Скончался третий пострадавший при атаке дронов в Подмосковье

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Число жертв атаки беспилотников в Подмосковье увеличилось до трех; глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева заявила о еще одном скончавшемся.

"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написала она в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, во вторник в результате падения обломков БПЛА на парковку рядом с дистрибьюторским центром "Мираторга" в селе Ям городского округа Домодедово погиб охранник, еще два человека пострадали и были доставлены в больницы. Один из них позже скончался. Оба погибших были сотрудниками компании.

Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на подлете к столице сбиты 74 боевых БПЛА.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского округа, Подольска, Электростали и Котельников.