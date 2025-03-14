Все столичные парки и зоопарк закрылись из-за непогоды

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Парки Москвы и Московский зоопарк закрыты из-за сильного ветра, заявили "Интерфаксу" в департаменте культуры в пятницу.

Из-за погодных условий о временном закрытии сообщил Московский зоопарк. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий, отметили в пресс-службе зоосада.

Ранее о временном закрытии для посетителей объявили парки "Сокольники", Парк Горького, "Красная Пресня", "Фили", Сад "Эрмитаж", Таганский парк, Сад им. Баумана, Измайловский парк, Усадьба Воронцово, Парк им. 50-летия октября, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и другие. Также приостановила работу из-за погодных условий канатная дорога на ВДНХ.

Кроме того, департамент торговли временно ограничил посещение фестивальных площадок "Московских сезонов" на Тверской площади и площади Революции.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в связи с прохождением атмосферных фронтов в пятницу в Москве и Московской области ожидается усиление ветра с порывами ночью до 17-22 м/с. Объявлен желтый уровень погодной опасности.