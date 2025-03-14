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Ветер повалил деревья в Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за сильного ветра, порывы которого достигают почти 22 м/с, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"В городе сохраняется сильный ветер. Его порывы близки к 22 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят", - сказано в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие часы, сообщает пресс-служба комплекса.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в пятницу сообщалось, что из-за сильного ветра были закрыты все столичные парки и Московский зоопарк.

Москва
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