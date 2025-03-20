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Прокат электросамокатов и велосипедов снова заработал в Москве

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сервисы аренды электросамокатов и проката велосипедов вновь заработали в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

17 марта прокат поставили на паузу из-за непогоды.

"С сегодняшнего дня сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура. В этом году жителям и гостям города доступны для аренды 60 тыс. электросамокатов и 20 тыс. электровелосипедов", - говорится в сообщении, размещенном в телегам-канале департамента в четверг вечером.

В дептрансе призывают пользователей быть осторожными на дороге и соблюдать правила: скоростной режим до 25 км/ч и спешивание на пешеходных переходах. Кроме того, в департаменте напомнили, что самокат не предназначен для езды вдвоем.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов стартовал в столице 15 марта.

Москва
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