В Москве прокат электросамокатов и велосипедов поставили на паузу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве из-за похолодания и выпавшего снега прокат электросамокатов и велосипедов отменили до улучшения погоды, сообщил Дептранс города. Прокат средств индивидуальной мобильности в столице заработал в минувшие выходные.

"Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными, - сообщили в департаменте. - С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу".

Владельцам личных самокатов и велосипедов чиновник посоветовали тоже не рисковать и пересесть на городской транспорт.

В начавшемся сезоне арендовать электросамокаты и велосипеды смогут только пользователи, прошедшие верификацию на сайте mos.ru.