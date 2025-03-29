В городском прокате Москвы появятся электроскутеры

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В столичном прокате "Велобайк" появится 300 моделей электроскутеров, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

"В этом сезоне для аренды в столице станут доступны 300 электроскутеров Велобайк - это современный, маневренный и безопасный вид транспорта. Он оснащен умным управляющим модулем и госномерами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся в телеграм-канале дептранса.

Госномера интегрированы в конструкцию транспорта, что поможет фиксировать нарушения ПДД с помощью камер, уточняется в сообщении.