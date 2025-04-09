Число спасенных из горевшей на юго-востоке Москвы больницы увеличилось до 39

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Количество спасенных на пожаре в административном здании на юго-востоке Москвы выросло до 39, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сотрудники МЧС России спасли 39 человек на пожаре в Москве. Из них шесть - по автолестнице", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Площадь пожара составила 50 кв. м.

Утром в среду сообщалось, что на Госпитальной площади в Москве загорелся последний этаж родильного дома ГКБ им. Баумана, 29 пациентов были эвакуированы в соседний корпус. Позже МЧС сообщило, что пожар ликвидирован.