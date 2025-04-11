Московский мотофестиваль 26 апреля будет посвящен 80-летию Победы

В пробеге впервые примет участие военная мототехника

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Московский мотофестиваль и открытие мотосезона 26 апреля будет посвящено 80-летию Великой Победы, впервые в мотопробеге примет участие военная мототехника, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к праздничной программе 12-го московского мотофестиваля. В этом году мероприятие имеет особое значение: мы посвящаем его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В знак памяти о подвиге героев мы предлагаем всем участникам и гостям принести с собой георгиевские ленточки. Впервые в мотопробеге будет участвовать историческая военная техника", - сообщил он.

12-й московский мотофестиваль и открытие мотосезона состоится на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля, вход на мероприятие - свободный.