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В Москве из-за мотофестиваля движение начнут ограничивать с 25 апреля

На Университетской площади парковку ограничат еще с вечера 23 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На западе и в центре Москвы будут перекрывать движение в связи с проведением 12-го Московского мотофестиваля 26 апреля, ограничения начнут вводить с утра 25 апреля, предупредил сайт мэрии.

С 09:00 25 апреля до 07:00 27 апреля движение ограничат на участке Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта. С 08:00 до 19:00 проезд перекроют на участке от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина в сторону Ленинского проспекта и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

26 апреля в 12:00 колонна мотоциклистов стартует с Воробьевых гор, сделает круг по Садовому кольцу и вернется обратно. В частности, с 11:40 в субботу нельзя будет проехать по внешней стороне Садового кольца, а также по улице Косыгина от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе, по Воробьевскому шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной и по Бережковской набережной до набережной Тараса Шевченко. Движения транспорта не будет и на Большой Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и на самом мосту, а также на участке Смоленской улицы от Бородинского моста до Садового кольца.

По мере прохождения мотоколонны проезд будет возобновляться, отмечается в сообщении.

26 апреля с 12:30 до 15:00 движение для транспорта будет закрыто на участке улицы Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от дома 28, строения 22 до Мичуринского проспекта.

С 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Университетского проспекта в районе Университетской площади в направлении Мичуринского проспекта.

С 20:00 23 апреля до 18:00 27 апреля перекроют парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. С 00:01 25 апреля до окончания мероприятия парковаться нельзя будет на Бережковской набережной, на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина и на участке улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 по улице Косыгина.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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