В Москве объем предложения высокобюджетного жилья сократился на 3,2% за квартал

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Объем предложения на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы за I квартал 2025 года сократился на 3,2%, выяснили в компании "Метриум".

"В I квартале 2025 года на рынке новостроек высокобюджетного сегмента экспонировалось 1,87 тысячи лотов (-3,2% за квартал, +32,1% за год) в 66 проектах, где 1,5 тысячи - квартиры (-1,1% за квартал, +60,7% за год) и 0,36 тысячи - апартаменты (-10,9% за квартал, -24,4% за год). Объем предложения в делюкс-классе за квартал вырос на 18,5% и составил 0,7 тысячи. (...) В элитном классе за квартал объем предложения сократился на 12,7% и составил 1,17 тысячи лотов", - говорится в исследовании.

Как уточняется, за этот период стартовал один новый проект делюкс-класса, где запроектировано всего три лота. Максимальный объем предложения представлен в районе Якиманка (277 лотов, 56,1 тысячи кв.м).

"Несмотря на запуск лишь одного небольшого проекта в отчетном периоде, текущее предложение на рынке высокобюджетной недвижимости существенно превышает показатели прошлого года (...), а девелоперы, в свою очередь, активно готовят к выходу на рынок новые проекты, хотя зачастую откладывают этот процесс до снижения ключевой ставки", - комментирует директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

По подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена "квадрата" квартир и апартаментов по итогам квартала составила 2,33 млн рублей (+9,5% за квартал, +28,9% за год), при этом элитного класса - 1,82 млн рублей (+2,8% за квартал, +41,2% за год), делюкс-класса - 3,03 млн рублей (+8,6% за квартал, 27,5% за год). По ДДУ за это время реализовали 25,8 тыс. кв.м (-28,3% за квартал, +95,1% за год), зарегистрировано 206 договоров (-29,9% за квартал, +116,8% за год). Максимальное число сделок отмечено в районе Дорогомилово (30,6%).