Поиск

В Москве объем предложения высокобюджетного жилья сократился на 3,2% за квартал

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Объем предложения на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы за I квартал 2025 года сократился на 3,2%, выяснили в компании "Метриум".

"В I квартале 2025 года на рынке новостроек высокобюджетного сегмента экспонировалось 1,87 тысячи лотов (-3,2% за квартал, +32,1% за год) в 66 проектах, где 1,5 тысячи - квартиры (-1,1% за квартал, +60,7% за год) и 0,36 тысячи - апартаменты (-10,9% за квартал, -24,4% за год). Объем предложения в делюкс-классе за квартал вырос на 18,5% и составил 0,7 тысячи. (...) В элитном классе за квартал объем предложения сократился на 12,7% и составил 1,17 тысячи лотов", - говорится в исследовании.

Как уточняется, за этот период стартовал один новый проект делюкс-класса, где запроектировано всего три лота. Максимальный объем предложения представлен в районе Якиманка (277 лотов, 56,1 тысячи кв.м).

"Несмотря на запуск лишь одного небольшого проекта в отчетном периоде, текущее предложение на рынке высокобюджетной недвижимости существенно превышает показатели прошлого года (...), а девелоперы, в свою очередь, активно готовят к выходу на рынок новые проекты, хотя зачастую откладывают этот процесс до снижения ключевой ставки", - комментирует директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

По подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена "квадрата" квартир и апартаментов по итогам квартала составила 2,33 млн рублей (+9,5% за квартал, +28,9% за год), при этом элитного класса - 1,82 млн рублей (+2,8% за квартал, +41,2% за год), делюкс-класса - 3,03 млн рублей (+8,6% за квартал, 27,5% за год). По ДДУ за это время реализовали 25,8 тыс. кв.м (-28,3% за квартал, +95,1% за год), зарегистрировано 206 договоров (-29,9% за квартал, +116,8% за год). Максимальное число сделок отмечено в районе Дорогомилово (30,6%).

Дорогомилово Якиманка Метриум Москва Анна Раджабова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6192 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });