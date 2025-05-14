В Москве предложение массовых новостроек упало на 14% за месяц

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В апреле объем предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы снизился на 14%, подсчитали в "Метриуме".

"В апреле 2025 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 15,1 тысячи лотов (-14,2% за месяц, -27,3% за год) в проектах, где 13 тысяч - квартиры (-15,7% за месяц, -28,6% за год) и 2 тысячи - апартаменты (-3% за месяц, -17,4% за год)", - говорят в компании.

Там подчеркивают, что в апреле 2025 года на рынке массовых новостроек не стартовал ни один проект.

При этом объем спроса увеличился. Наибольшее количество зарегистрированных ДДУ пришлось на проекты, где застройщики активно предлагают скидки. Максимальный размер заявленного дисконта в массовых новостройках "старой" Москвы сейчас достигает 55% (соответственно, минимальный бюджет покупки с учетом скидки - 4,6 млн рублей). Правда, такая скидка сейчас предлагается всего в одном проекте, который строится на западе Москвы. Еще в шести жилых комплексах комфорт-класса размер скидок составляет 30% (минимальный бюджет покупки с учетом скидки - 7,9 млн рублей), говорят эксперты "Метриума".

В апреле 2025 года на рынке новостроек массового сегмента было зарегистрировано 2,6 тысячи ДДУ (+9,4% за месяц, -8,4% за год). Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в апреле составила 64% (-5 п.п. за месяц). Средняя ставка по рыночной ипотеке за месяц снизилась на 1,3 п.п., до 26,7%.

"Теперь каждое снижение рыночных ставок приводит к увеличению покупательской активности. Клиенты постепенно адаптируются к новым условиям и до ожидаемого рефинансирования готовы переплачивать за заем больше, чем раньше", - уверены эксперты.

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам апреля 2025 года составила 350 530 рублей (+2,8% за месяц, +5,7% за год).