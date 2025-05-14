Поиск

В Москве предложение массовых новостроек упало на 14% за месяц

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В апреле объем предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы снизился на 14%, подсчитали в "Метриуме".

"В апреле 2025 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 15,1 тысячи лотов (-14,2% за месяц, -27,3% за год) в проектах, где 13 тысяч - квартиры (-15,7% за месяц, -28,6% за год) и 2 тысячи - апартаменты (-3% за месяц, -17,4% за год)", - говорят в компании.

Там подчеркивают, что в апреле 2025 года на рынке массовых новостроек не стартовал ни один проект.

При этом объем спроса увеличился. Наибольшее количество зарегистрированных ДДУ пришлось на проекты, где застройщики активно предлагают скидки. Максимальный размер заявленного дисконта в массовых новостройках "старой" Москвы сейчас достигает 55% (соответственно, минимальный бюджет покупки с учетом скидки - 4,6 млн рублей). Правда, такая скидка сейчас предлагается всего в одном проекте, который строится на западе Москвы. Еще в шести жилых комплексах комфорт-класса размер скидок составляет 30% (минимальный бюджет покупки с учетом скидки - 7,9 млн рублей), говорят эксперты "Метриума".

В апреле 2025 года на рынке новостроек массового сегмента было зарегистрировано 2,6 тысячи ДДУ (+9,4% за месяц, -8,4% за год). Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в апреле составила 64% (-5 п.п. за месяц). Средняя ставка по рыночной ипотеке за месяц снизилась на 1,3 п.п., до 26,7%.

"Теперь каждое снижение рыночных ставок приводит к увеличению покупательской активности. Клиенты постепенно адаптируются к новым условиям и до ожидаемого рефинансирования готовы переплачивать за заем больше, чем раньше", - уверены эксперты.

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам апреля 2025 года составила 350 530 рублей (+2,8% за месяц, +5,7% за год).

Метриум Москва ДДУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

В центре Москвы открывается движение после Парада Победы

Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Погода в Москве в День Победы будет холодной

Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });