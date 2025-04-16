В подмосковном Пущине зажгли Вечный огонь

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В подмосковном Пущине к 80-летию Победы зажжен Вечный огонь на мемориале погибшим жителям деревень Пущино, Харино и Митинки, сообщается в среду в телеграм-канале "Газпром межрегионгаз".

"Ранее пламя горело только в памятные даты. Для подключения построен 130-метровый газопровод и смонтировано оборудование", - говорится в сообщении. Работы проведены в рамках акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром".

Частица огня доставлена с мемориального комплекса в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.