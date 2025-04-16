Поиск

В Москве и Подмосковье 90% таксистов проходят аттестацию с первого раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области обязательную аттестацию на знание правил работы прошли более 150 тысяч таксистов, в 90% случаев водители сдают тест с первого раза, сообщил столичный Департамент транспорта.

С 1 марта аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Водители могут сдать тест в любой день онлайн - через систему КИС "АРТ" - и очно - в аттестационном центре. Аттестация проверяет знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.

15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все активные водители Московского региона уже сдали экзамен. В Москве и Московской области работают почти 200 тысяч автомобилей такси - парк вырос на 15% только за последний год.

Сергей Собянин Подмосковье Московская область Москва Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });