В Москве и Подмосковье 90% таксистов проходят аттестацию с первого раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области обязательную аттестацию на знание правил работы прошли более 150 тысяч таксистов, в 90% случаев водители сдают тест с первого раза, сообщил столичный Департамент транспорта.

С 1 марта аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Водители могут сдать тест в любой день онлайн - через систему КИС "АРТ" - и очно - в аттестационном центре. Аттестация проверяет знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.

15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все активные водители Московского региона уже сдали экзамен. В Москве и Московской области работают почти 200 тысяч автомобилей такси - парк вырос на 15% только за последний год.