Движение транспорта временно изменится в апреле и мае в ЦАО, ЗАО и ЮВАО Москвы в связи с парадом Победы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве 18, 19, 23, 29 и 30 апреля, а также 3, 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы и его проведением, они затронут Центральный, Западный и Юго-Восточный административные округа, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в связи с подготовкой к параду Победы в период с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе. В это время перекроют участок Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД, Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК), Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

23 апреля в период с 21:00 до окончания мероприятия будут закрыты для движения участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Недоступными для проезда станут улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице. Возможно кратковременное перекрытие движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке, говорится в сообщении.

29 апреля и 3 мая с 22:30 перекроют ряд улиц: в этот период нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Помимо этого, перекроют движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Движение откроют по мере прохождения колонны. На участках перекрытий запретят парковку с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая.

Помимо этого, 29 апреля и 3 мая с 16:30 до 19:00, 7 и 9 мая с 05:00 до 08:00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений также будет запрещена с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

В сообщении отмечается, что в связи с проведением мероприятий временно изменится схема движения в районе Таганской площади. С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Кроме того, 29 апреля и 3 мая в период с 17:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 05:30 до завершения мероприятия закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

Временно будет запрещено движение по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам.

29 апреля и 3 мая с 22:00 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до завершения мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре, а также на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. Парковку там запретят с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

29 апреля и 3 мая с 23:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до завершения мероприятия нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной вал. Будут перекрыты Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд. Парковка будет запрещена с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

В День Победы

В праздник, 9 мая, с 05:30 до окончания мероприятия для движения транспорта закроют Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке. Проезд закроют и по центральным набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно будут недоступны Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Лубочный переулок, Большой и Малый Москворецкие и Чугунный мосты. Также нельзя будет проехать по 1-му и 2-му Раушским переулкам.

Кроме того, в этот день с 10:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда. На участках перекрытий с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая запретят парковку.

Закрытие пешеходных подземных переходов

29 апреля, а также 3, 7 и 9 мая в центре и на юго-востоке столицы будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы.

Ограничения введут на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы: 29 апреля и 3 мая - с 17:30 до окончания мероприятия; 7 и 9 мая - с 05:00 до окончания мероприятия.

На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные пешеходные переходы закроют: 29 апреля и 3 мая - с 22:00 до окончания мероприятия; 7 и 9 мая - с 10:00 до окончания мероприятия.

Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут, отмечается в сообщении.