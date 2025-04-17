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В Москве во время репетиций парада изменится работа каршеринга и кикшеринга

В зонах прохода военной техники нельзя будет начать и завершить аренду самокатов и велосипедов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в апреле и мае в связи с подготовкой и проведением парада 9 мая будет изменена работа каршеринга, такси и сервиса городского проката электросамокатов и велосипедов, сообщает единый транспортный портал города.

"Изменения в работе каршеринга и такси: проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, вносятся изменения в работу сервиса городского проката: начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов городского проката в зонах проведения мероприятия будет нельзя.

"Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката", - отмечается в сообщении.

Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве 18, 19, 23, 29 и 30 апреля, а также 3, 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы и его проведением, они затронут Центральный, Западный и Юго-Восточный административные округа. Изменения произойдут и в работе пешеходных переходов, в местах ограничений будет временно запрещена парковка.

Москва Парад Победы
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