В мэрии Москвы отметили сокращение числа ДТП с электросамокатами в 2025 году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в первый месяц сезона проката 2025 года число ДТП с участием электросамокатов уменьшилось на 7%, сообщил городской Департамент транспорта.

В ведомстве это объяснили комплексным подходом к повышению безопасности.

"Вместе с Центром организации дорожного движения, Госавтоинспекцией и операторами сервисов проката мы ведем комплексную работу по повышению безопасности поездок на СИМ. Верификация через Mos ID, мониторинг дорожной ситуации по камерам, штрафы и ограничения доступа за опасную езду - это меры, которые помогают снизить аварийность. Вместе с коллегами мы продолжим повышать безопасность сервиса", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сервисы проката электросамокатов с 17 апреля снизили допустимую скорость движения самокатов в Москве и других городах до 20 км/ч, чтобы поездки стали безопаснее. Помимо этого, в 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 км/ч.

Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал 15 марта в Москве, жителям и гостям столицы доступны 60 тысяч самокатов и более 20 тысяч велосипедов. Прокат электросамокатов и велосипедов ставили на паузу с 17 по 20 марта и с 6 по 14 апреля из-за непогоды.