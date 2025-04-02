Путин поручил стимулировать сдавать ЕГЭ и ОГЭ по профильной математике и физике

Сдать квалификационный экзамен можно будет до окончания учебы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов принять меры по стимулированию обучающихся сдавать ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии, а также рекомендовал поощрять учителей за успехи их учеников на олимпиадах.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ реализовать комплекс дополнительных мер по стимулированию обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, к выбору экзаменов по профильной математике, физике, химии, биологии для их сдачи при прохождении государственной итоговой аттестации", - говорится в поручении.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

В поручении рекомендовано реализовать меры по подготовке, повышению квалификации и поддержке учителей математики и естественно-научных предметов, а также по "выявлению и сопровождению талантов в субъектах РФ", в том числе предусмотреть стимулирующие выплаты учителям, ученики которых успешно выступают на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников. Путин также поручил снизить бюрократическую нагрузку на педагогических работников.

Доклад по поручению необходимо предоставить до 1 сентября 2025 года, далее - ежегодно.

Помимо этого, Путин рекомендовал общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение комплексного мониторинга в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования в целях выявления ключевых проблем математического и естественнонаучного образования, включая вопросы подготовки, развития и сопровождения педагогических работников, их привлечения в образовательные организации, обеспечения их сбалансированной нагрузки. Доклад - до 15 января 2026 года, далее - ежегодно.

Президент также поручил правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов оказать поддержку общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" в реализации всероссийского проекта, направленного на вовлечение детей и молодежи в науку и научно-техническое творчество.

Кроме того, Путин дал поручение правительству РФ ввести до 1 ноября при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области образования и педагогических наук обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике и естественно-научным предметам.

Глава государства также поручил предусмотреть сдачу квалификационного экзамена до окончания учебы. "С учетом ранее данных поручений по вопросам совершенствования системы уровней высшего образования предусмотреть возможность и условия поэтапного обучения по основным профессиональным образовательным программам, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию с присвоением ему квалификации, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность и получать дальнейшее образование", - отмечается в поручении президента РФ.