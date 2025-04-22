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В Москве максимальный поток автомобилей прогнозируется 1 мая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве совокупное число автомобилей на улицах 1 мая достигнет 2,47 млн в связи с массовым выездом за город москвичей, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В преддверии майских праздников москвичи в основном будут уезжать за город 30 апреля и 1 мая, так как 30 апреля - сокращенный рабочий день. Самый большой поток за город ожидается 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 млн авто" - сказал он.

Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет следить за обстановкой на дорогах, чтобы движение в столице оставалось максимально свободным.

По данным Дептранса, с началом дачного сезона в пятницу и субботу на улицах города стало на 20-30 тысяч машин больше, чем в другие дни недели

Аналитики ЦОДД подготовили прогноз дорожного движения на майские праздники. Наиболее плотное движение при выезде из города возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на следующих магистралях: Ленинградское шоссе, Липецкая улица и Щелковское шоссе.

При въезде в город 4 и 11 мая затруднения возможны на следующих магистралях: Волоколамское, Ленинградское и Щелковское шоссе.

Свободными будут Дмитровское шоссе, Люблинская улица и проспект Генерала Дорохова.

Дептранс Максим Ликсутов ЦОДД Москва Щелковское шоссе Ленинградское шоссе Дмитровское шоссе
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