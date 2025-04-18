В Москве 18 апреля перекроют участок МКАД из-за подготовки к параду

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта в столице будет ограничено с 22:00 часов 18 апреля до 02:00 часов 19 апреля на участке МКАД, Волгоградском проспекте, в Шоссейном и Проектируемом проезде № 3502 в связи с подготовкой к проведению репетиции парада Победы.

"В связи с подготовкой к параду Победы в период с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе", - говорится в сообщении, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.

В это время перекроют участок Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД, Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд, уточняется в сообщении.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТОВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

18 апреля с 22:40 до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта 259, 642, 767, 837, 967, 165, 275, 877 и 912 на юго-западе Москвы. Пассажирам рекомендуют воспользоваться Сокольнической, Калужско-Рижской, Солнцевской, Троицкой, Бутовской линиями метро, а также Большой кольцевой линией (БКЛ).

Помимо этого, с 22:20 до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта на юго-востоке Москвы: работают на двух участках - 703 и С799; укорочены или изменены - м78, м79, т27, т74, 429, 471, 551, 796, 826, Вч, т38, 491, 551к, 655, 731, с790, с795, н5 и н7. Пассажиров просят воспользоваться Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской, Некрасовской линиями метро, БКЛ, Московским центральным кольцом, а также второй и третьей линиями Московских центральных диаметров.

КАРШЕРИНГ, ТАКСИ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ

В связи с подготовкой парада 9 мая вносятся изменения в работу каршеринга и такси - проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий.

Изменения также касаются работы сервиса городского проката: начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов в зонах проведения мероприятия будет нельзя.