Главы дипмиссий возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в пятницу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий пройдет в пятницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 апреля в Александровском саду состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к могиле неизвестного солдата с участием аккредитованного в Москве иностранного дипломатического корпуса", - сказала она в ходе брифинга.

"Это мероприятие станет одним из центральных, которое организует МИД РФ для зарубежных дипломатов в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Эта памятная акция объединит представителей всех регионов земного шара и покажет, что несмотря на попытки переписать историю, память о событиях тех лет бережно хранят во всем мире", - отметила Захарова.