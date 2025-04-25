В московском метро случился сбой в работе станций "Третьяковская" и "Марксистская"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Москве утром на станциях метро "Третьяковская" и "Марксистская" Калининской линии ненадолго снижался уровень освещенности на платформе и останавливались эскалаторы, после проверки оборудования штатная работа станций была восстановлена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метрополитена.

"Станции "Третьяковская" и "Марксистская" работают в обычном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на короткое время снижался уровень освещённости на платформе, также останавливались эскалаторы. Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования", - говорится в сообщении.

Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на станциях "Марксистская" и "Третьяковская" "желтой" ветки столичного метро погас свет, остановились эскалаторы.