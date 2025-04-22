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Спецкомиссия установит причины инцидента на станции "Нагорная" серой ветки метро

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Причины инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро будут установлены специальной комиссией. Движение на серой ветке в графике, пострадавших нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена во вторник.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Станция "Нагорная" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что движение было ранее приостановлено для проведения проверки поезда. "Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась. Во время остановки сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить наиболее удобные маршруты", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла.

"Причины инцидента будут установлены специальной комиссией", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции метро "Нагорная". Столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки для проверки состава, временно отсутствовало движение от "Серпуховской" до "Южной".

Москва Метрополитен
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