В московском метро движение восстановлено после часового перерыва

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график, сообщил Департамент транспорта столицы. Участок линии перекрывали из-за человека на путях. Перерыв в движении продолжался около часа, судя по публикациям Дептранса.

Движения не было от станции "Спартак" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

Утром на этой же линии метро был еще один сбой: поезда ходили с увеличенными интервалами из-за постороннего предмета на путях.