Огонь Памяти в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале в Щекутино в Подмосковье

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Огонь Памяти на мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли впервые в истории от частиц пламени Вечного огня, привезённых из девяти городов-героев России, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал посвящен воинам 4-й дивизии народного ополчения, бойцами которой в том числе были сотрудники Гострудсберкасс (нынейшний Сбербанк). Таким образом Сбер помог объединить память о героях войны и почтил память сотрудников финансовой сферы, внесшим свой вклад в Победу.

Зажжённый на мемориале огонь будет поддерживаться в течение десяти часов.

Частицы пламени для Огня Памяти доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе при участии солдат роты Почётного караула и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Во всех городах прошли торжественные церемонии, на которых пламя переносили в специальные капсулы для дальнейшей транспортировки.

В подмосковном Щекутино в рамках акции памяти прошёл парад городов-героев: факелы с частицами огня из каждого населённого пункта пронесли действующие военнослужащие и ученики Пушкинской школы №1500, где при поддержке Сбера открыт музей 4-й Дивизии народного ополчения.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, банк уже 10 лет заботится о мемориале в Щекутино. "Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы ещё раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии", - сказал он.

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать родину. Сотрудники Сберкасс не только сражались на подступах к Москве, но и в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат. Работа сберкасс в войну — это отдельный подвиг: сотрудницы (а это были в основном женщины) дежурили во время бомбёжек, заготавливали дрова, вязали тёплые вещи для бойцов.

С 2015 года Сбер шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции.